Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 13:11
В Гидрометцентре пообещали потепление на неделе Общество, 18:41 Мыслить как конструктор: чему может научить проектное мышление Экономика образования, 18:40  «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» Бизнес, 18:34 СК возбудил дело по факту исчезновения ребенка с аутизмом в Подмосковье Общество, 18:31 Швейцарский банк Basler Kantonalbank начнет работать с криптовалютой Крипто, 18:25 В МВД сообщили о психическом заболевании захватившего банк в Киеве Общество, 18:25 Прокуратура начала проверку данных об утечке базы данных автомобилистов Общество, 18:20 Чемезов оценил эффективность нового закона о госзакупках Экономика, 18:16 В России после самоизоляции не открылось более 15% ресторанов Бизнес, 18:15 В Москве спустя 25 лет задержали подозреваемого в убийстве милиционеров Общество, 18:10 Медведев заявил о недопустимости американского сценария в период пандемии Общество, 17:58 Коррозия кризиса: как пандемия изменила бизнес поставщиков металлопроката Pro, 17:43 Китайский Haval F7 получил новую топовую версию в России Авто, 17:42 В 13 городах и районах Азербайджана продлили строгий карантин Общество, 17:41
Экономика ,  
0 

Чемезов оценил эффективность нового закона о госзакупках

Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Принятый Госдумой и подписанный президентом Владимиром Путиным закон об ограничении госзакупок иностранных товаров станет действенной мерой поддержки для отечественных производителей. Об этом заявил РБК генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

«Государственные средства, которые ранее фактически расходовались на поддержку импорта, будут направлены на укрепление технологической независимости, развитие нашей промышленности и экономики страны в целом. Это особенно важно в условиях нестабильной геополитической ситуации и действующего курса на импортозамещение в критически важных сферах», — пояснил Чемезов.

Глава «Ростеха» отметил, что российская промышленность способна создавать многие виды высокотехнологичной продукции для нужд здравоохранения, ТЭК, телекоммуникационной отрасли, ИT-индустрии и т.д. При этом такая продукция может быть конкурентоспособной по цене и качеству, однако пробиться на рынок ей будет все-таки сложно. Причинами этого Чемезов считает несовершенное законодательство, консерватизм заказчиков и лоббизм со стороны зарубежных поставщиков.

«Меняя законодательство, государство снимает эти барьеры и создает для промышленности максимально благоприятные условия — по примеру, как это делают развитые страны, те же США, Китай или Япония», — добавил глава «Ростеха».

Закон, дающий правительству России право устанавливать для компаний с госучастием минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ (оказании закупаемых услуг), и перечень таких товаров, Госдума приняла 22 июля. 31 июля закон подписал Путин.

Теги: Сергей Чемезов, «Ростех»
Материалы по теме
Дума приняла пакет законов об ограничении госзакупок иностранных товаров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter