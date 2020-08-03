Чемезов оценил эффективность нового закона о госзакупках

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Принятый Госдумой и подписанный президентом Владимиром Путиным закон об ограничении госзакупок иностранных товаров станет действенной мерой поддержки для отечественных производителей. Об этом заявил РБК генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

«Государственные средства, которые ранее фактически расходовались на поддержку импорта, будут направлены на укрепление технологической независимости, развитие нашей промышленности и экономики страны в целом. Это особенно важно в условиях нестабильной геополитической ситуации и действующего курса на импортозамещение в критически важных сферах», — пояснил Чемезов.

Глава «Ростеха» отметил, что российская промышленность способна создавать многие виды высокотехнологичной продукции для нужд здравоохранения, ТЭК, телекоммуникационной отрасли, ИT-индустрии и т.д. При этом такая продукция может быть конкурентоспособной по цене и качеству, однако пробиться на рынок ей будет все-таки сложно. Причинами этого Чемезов считает несовершенное законодательство, консерватизм заказчиков и лоббизм со стороны зарубежных поставщиков.

«Меняя законодательство, государство снимает эти барьеры и создает для промышленности максимально благоприятные условия — по примеру, как это делают развитые страны, те же США, Китай или Япония», — добавил глава «Ростеха».

Закон, дающий правительству России право устанавливать для компаний с госучастием минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ (оказании закупаемых услуг), и перечень таких товаров, Госдума приняла 22 июля. 31 июля закон подписал Путин.