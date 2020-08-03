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Пандемия коронавируса ,  
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В 13 городах и районах Азербайджана продлили строгий карантин

Баку, Азербайджан
Баку, Азербайджан (Фото: Азиз Каримов / Reuters)

Власти Азербайджана продлили строгий карантинный режим до 31 августа, сообщает оперативный штаб при кабинете министров страны.

Ограничения сохранятся в 13 городах и районах Азербайджана, включая Баку.

«Карантинный режим будет применяться в следующих городах и регионах до 00:00 31 августа 2020 года: Бакинский, Джалилабадский, Гянджинский, Масаллинский, Мингячевирский, Сумгаитский, Евлахский и Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гойгольский, Хачмазский, Сальянский районы», — говорится в сообщении.

Власти Азербайджана до 31 августа продлили карантин из-за COVID-19
Общество
Фото: Тофик Бабаев / Xinhua / Global Look Press
Ограничения предусматривают прекращение работы торговых центров, доставки еды, выставочных залов и учебных заведений. Также в районах запрещены любые общественные мероприятия.

Кроме того, до конца августа жители страны не смогут навещать родственников в медучреждениях, посещать государственные организации, а также перемещаться между городами, в которых действует строгий карантин.

При этом власти упразднили систему СМС-разрешений на выход из дома, а также разрешили посещать пляжи с условием соблюдения установленных правил.

Жесткие ограничительные меры в ряде городов были объявлены в июле и несколько раз продлевались. Ранее их действие было установлено до 5 августа.

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По данным оперативного штаба, за время пандемии в стране заболели более 32 тыс. человек. Из них 27 760 пациентов выздоровели, 468 — умерли. За последние сутки выявлен 241 случай заражения коронавирусом.

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Источник: JHU
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Теги: карантин, COVID-19, коронавирус, Азербайджан
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