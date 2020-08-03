В 13 городах и районах Азербайджана продлили строгий карантин

Баку, Азербайджан (Фото: Азиз Каримов / Reuters)

Власти Азербайджана продлили строгий карантинный режим до 31 августа, сообщает оперативный штаб при кабинете министров страны.

Ограничения сохранятся в 13 городах и районах Азербайджана, включая Баку.

«Карантинный режим будет применяться в следующих городах и регионах до 00:00 31 августа 2020 года: Бакинский, Джалилабадский, Гянджинский, Масаллинский, Мингячевирский, Сумгаитский, Евлахский и Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гойгольский, Хачмазский, Сальянский районы», — говорится в сообщении.

Ограничения предусматривают прекращение работы торговых центров, доставки еды, выставочных залов и учебных заведений. Также в районах запрещены любые общественные мероприятия.

Кроме того, до конца августа жители страны не смогут навещать родственников в медучреждениях, посещать государственные организации, а также перемещаться между городами, в которых действует строгий карантин.