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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Азербайджана до 31 августа продлили карантин из-за COVID-19

Фото: Тофик Бабаев / Xinhua / Global Look Press
Фото: Тофик Бабаев / Xinhua / Global Look Press

Действие режима карантина в Азербайджане, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, продлевается до 31 августа. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией при правительстве республики.

«В соответствии с анализом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), особый карантинный режим по стране продлен до 00:00 31 августа 2020 года», — говорится в заявлении штаба.

При этом усиление режима будет оставаться в силе до 5 августа в Баку, а также в Джалилабадской, Гянджинской, Масаллинской, Мингячевирской, Сумгаитской, Евлахской, Апшеронской, Бардинской, Геранбойской, Гойгольской, Хачмазской, Сиязанской и Шекинской областях.

Учитывая динамику заражения COVID-19 среди населения, режим карантина не будет применяться в городе Лянкяран и Самухском районе с 20 июля 2020 года, добавляется в заявлении.

С 20 июля 2020 года парикмахерские, салоны красоты и косметологические центры (за исключением массажных центров и спа-салонов) заработают в городах и районах, где ужесточен специальный карантинный режим.

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Фото: Ирада Джалиль / Sputnik / РИА Новости

Согласно данным оперштаба Азербайджана на 17 июля, в стране с начала пандемии коронавируса выявлено 26 636 случаев заражения COVID-19. За этот же период умер 341 человек. За сутки выявлен 471 случай заражения вирусом. Умерли 7 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: Азербайджан, коронавирус, карантин
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