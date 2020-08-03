Посоветовавший меньше есть депутат заявил о заработке в четыре копейки

Илья Гаффнер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Член Законодательного собрания Свердловской области, депутат «Единой России» Илья Гаффнер зарегистрировал доход за 2019 год в 4 коп., следует (*.rtf) из декларации на сайте заксобрания области.

Кроме того, в документе указано, что в пользовании у Гаффнера находится только квартира площадью 66,6 кв. м, а у троих его несовершеннолетних детей по квартире от 80 до 239 кв. м.

Депутат Гаффнер стал известен после того, как в 2015 году во время участия в проекте «Национальный контроль» в ответ на жалобы россиян на резкий рост цен на продукты посоветовал им «поменьше питаться».

В 2016 году суд начал реструктуризацию долгов депутата по заявлению Россельхозбанка. К нему были заявлены требования Сбербанка и Россельхозбанка на сумму в размере 169 млн руб. Спустя три года суд завершил процедуру банкротства, однако не освободил Гаффнера от обязательств перед кредиторами.