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Куйвашев сменил министра здравоохранения Свердловской области

Евгений Куйвашев и Андрей Карлов (справа)
Евгений Куйвашев и Андрей Карлов (справа) (Фото: evgenykuyvashev / Instagram)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что принял решение сменить регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова, назначив на этот пост главного врача детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрея Карлова.

Губернатор поблагодарил Цветкова, занимавшего должность с декабря 2017 года, за работу в качестве министра, он станет советником главы региона. Куйвашев также выразил уверенность, что Карлов «отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства».

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Осенью 2019 года Карлов стал председателем Медицинской палаты Свердловской области, стаж работы в здравоохранении составляет более 30 лет. Карлов возглавлял ДГКБ № 9 Екатеринбурга с 2006 года.

17 июля «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источник писал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который был с рабочим визитом в Екатеринбурге, на закрытом совещании раскритиковал организацию работы минздрава Свердловской области. После этого Куйвашев пообещал сделать «кадровые выводы», отмечал собеседник газеты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя факт, что с начала пандемии посты покинули главы 11 региональных минздравов, заявил, что это свидетельство ротации: «На фоне пандемии эта ротация может быть более динамичной».

Теги: Свердловская область, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Минздрав
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