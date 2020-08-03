В Москве от коронавируса вылечились еще 842 человека

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 842 человека. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 842 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 184», — сказала Ракова.

По данным Роспотребнадзора, в России с начала эпидемии COVID-19 провели более 29 млн тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки было сделано 236 тыс. таких анализов. Сейчас под медицинским наблюдением в стране находятся 252,4 тыс. человек.

По данным на вечер 2 августа, в России зафиксировано свыше 850 тыс. случаев заражения коронавирусом. За сутки количество заболевших увеличилось на 5427 человек. Всего в стране от COVID-19 скончались 14 128 человек, выздоровели — более 650 тыс. человек.