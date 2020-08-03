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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 842 человека

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 842 человека. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 842 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 184», — сказала Ракова.

В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По данным Роспотребнадзора, в России с начала эпидемии COVID-19 провели более 29 млн тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки было сделано 236 тыс. таких анализов. Сейчас под медицинским наблюдением в стране находятся 252,4 тыс. человек.

По данным на вечер 2 августа, в России зафиксировано свыше 850 тыс. случаев заражения коронавирусом. За сутки количество заболевших увеличилось на 5427 человек. Всего в стране от COVID-19 скончались 14 128 человек, выздоровели — более 650 тыс. человек.

Москва лидирует по количеству заболевших среди российских регионов. С начала эпидемии в столице зафиксировали 242,7 тыс. случаев заражения. Общее число летальных исходов в городе достигло 4498.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Анастасия Ракова, Москва
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