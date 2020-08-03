Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro «Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения РБК Pro Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга РБК Pro Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов РБК Pro Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России Общество, 02:51 Илон Маск поздравил NASA с завершением полета Crew Dragon Технологии и медиа, 02:32 Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны Общество, 02:28 Премьер-министр Косово заразился коронавирусом Общество, 02:01 Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией Общество, 01:43 Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву Общество, 01:28 СМИ узнали о просьбе Apple снизить стоимость аренды в Великобритании Бизнес, 01:11 Белорусские СМИ узнали о трудностях «боевиков ЧВК» с пересечением границы Общество, 00:58 В Москве на два дня перекрыли большую часть Тверской улицы Общество, 00:42 СПЧ ответил правозащитникам на просьбу взять под контроль дело Сафронова Общество, 00:10 Маск раскрыл подробности о разрабатываемых его компанией мозговых чипах Технологии и медиа, 00:04 «Мы бросаем перчатку «Зениту». Реакция на переход Кокорина в «Спартак» Спорт, 00:00 В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные Финансы, 00:00 В Белом доме заявили об отсутствии у Трампа намерения отложить выборы Политика, 02 авг, 23:14
Технологии и медиа ,  
0 

Илон Маск поздравил NASA с завершением полета Crew Dragon

Глава американской компании SpaceX Илон Маск поздравил NASA с возвращением на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon. Соответствующую запись он разместил в Twitter.

«Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon», — написал Маск.

Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как полеты на самолете, «будущее цивилизации будет обеспечено», отметил Маск.

Также всех причастных к успешному завершению космической миссии поздравил в Twitter президент США Дональд Трамп. Он отметил, что астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. «Очень впечатляюще!» — написал президент.

Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Технологии и медиа
Скоростной катер спешит к месту посадки корабля SpaceX Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе в воскресенье, 2 августа. На борту корабля находились астронавты Боб Бенкен и Даг Херли.

Crew Dragon находился в космосе более 60 дней, он совершил первый в истории пилотируемый полет в космос, организованный частной компанией. После запуска корабля Маск назвал миссию «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом».

Теги: Илон Маск, NASA
Материалы по теме
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Технологии и медиа
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Общество
В NASA назвали дату отбытия Crew Dragon с МКС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter