Илон Маск поздравил NASA с завершением полета Crew Dragon

Глава американской компании SpaceX Илон Маск поздравил NASA с возвращением на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon. Соответствующую запись он разместил в Twitter.

«Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon», — написал Маск.

Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как полеты на самолете, «будущее цивилизации будет обеспечено», отметил Маск.

Также всех причастных к успешному завершению космической миссии поздравил в Twitter президент США Дональд Трамп. Он отметил, что астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. «Очень впечатляюще!» — написал президент.