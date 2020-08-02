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В Москве перекрыли часть проспекта Маршала Жукова после провала грунта

Фото: Иван Федоров для РБК
Фото: Иван Федоров для РБК

В столице перекрыли часть проспекта Маршала Жукова, сообщили РБК в
пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Это произошло после провала грунта на площади 5 кв. м., сообщает телеканал «360».

Движение ограничили на участке проспекта от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-я Хорошевская, рассказали в ЦОДД.

«Советуем объезжать по ул. 3-я Хорошевская и по ул. Мневники», — отметили в пресс-службе.

РБК направил запрос в департамент строительства Москвы.

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Департамент транспорта сообщил в Telegram, что из-за перекрытия график движения автобусов по проспекту Маршала Жукова временно изменен. «Задерживаются автобусы № т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбусы № 20», — уточняется в сообщении.

В январе из-за провала грунта на юго-востоке Москвы перекрывали участок Ферганской улицы от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда. Коммунальные сети в результате аварии не пострадали.

Теги: Москва, перекрытие движения, провал грунта, новости
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