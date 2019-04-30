На Рязанском проспекте в Москве грузовик попал в яму после провала грунта

На Рязанском проспекте в Москве грузовик попал в яму после провала грунта

В Москве около дома № 2 по Рязанскому проспекту произошел провал грунта, заявили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД по Москве.

«КамАЗ» заехал туда колесом. Пострадавших нет, движение восстановлено в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter опубликовал видео инцидента. На нем видно, что грузовик сначала выехал на бордюр, из-за чего и просел грунт, а затем застрял.

Отмечается, что после ДТП было ограничено движение по правому и среднему рядам в сторону центра.