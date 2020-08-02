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В Минобрнауки запланировали увеличение бюджетных мест в магистратурах

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В ближайшие два года в российских вузах увеличат количество бюджетных мест в магистратуре. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

По его словам, было подписано три приказа, касающихся расширения числа бюджетных мест: для 2020 года; приемных кампаний бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2021 год; аспирантуры, ординатуры, ассисентуры-стажировки на 2021 год. В следующие два года в российских вузах почти на 60 тыс. увеличится число бюджетных мест.

По его словам, в следующем году число бюджетных мест вырастет на 47-48 тыс. «На 99% это бакалавриат и специалитет», — заявил Афанасьев. Он отметил, что подведомственность вуза не имеет значения, в расчет идет только потенциал учебного заведения.

Замминистра также рассказал, что в приемную кампанию 2021 года медицинские университеты страны получат дополнительно 43 тыс. бюджетных мест, а вузы сферы культуры — 8 тыс. мест. Добавят бюджетных позиций и для педагогических высших учебных заведений.

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Фото: АГН «Москва»

По словам Афанасьева, Минобрнауки исходит из расчета, что половина выпускников школ должна быть обеспечена бюджетными местами в вузах. «Поскольку до 2030 года мы ждем увеличения количества выпускников, будет расти количество мест в бакалавриате и специалитете», — пояснил чиновник.

Рост выпускников первичного вузовского звена приведет в итоге к большему спросу на дальнейшее бесплатное образование «Мы будем с 2022-2023 повышать и количество мест в магистратуре», — резюмировал Афанасьев.

Ранее замминистра сообщал, что по поручению президента в 2020 году в российских вузах дополнительно будет выделено более 30 тыс. бюджетных мест. Однако тогда не назывались направления, по которым они будут распределены.

Теги: образование, вузы, Минобрнауки
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