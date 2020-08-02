В Москве выявлено 664 новых случая заболевания COVID-19

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В Москве за последние сутки было выявлено 664 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

«За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — сказано в сообщении.

В оперативном штабе отметили, что число новых случаев заболевания инфекцией в Москве на 4,3% меньше, чем неделю назад. Среди новых случаев больше всего пациентов в возрасте от 18 до 45 лет (59,8%), на втором месте жители столицы от 46 до 65 лет (23,3%) и на третьем — дети (7,4%).

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — уточнил штаб.