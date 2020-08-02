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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявлено 664 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве за последние сутки было выявлено 664 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

«За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — сказано в сообщении.

В оперативном штабе отметили, что число новых случаев заболевания инфекцией в Москве на 4,3% меньше, чем неделю назад. Среди новых случаев больше всего пациентов в возрасте от 18 до 45 лет (59,8%), на втором месте жители столицы от 46 до 65 лет (23,3%) и на третьем — дети (7,4%).

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — уточнил штаб.

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Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице за последние сутки еще 761 человек вылечился от коронавируса после прохождения лечения. Она отметила, что за все время пандемии в Москве вылечились 181 342 человека. За последние сутки от COVID-19 умерли 13 пациентов.

Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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