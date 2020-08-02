В Москве от COVID-19 вылечили еще 761 пациента

В Москве еще 761 человек вылечились от коронавируса после прохождения лечения. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб столицы.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 761 пациент», ­– сообщила она.

Ракова добавила, что число выздоровевших в столице продолжает расти. За все время пандемии в Москве вылечились 181 342 человека.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 августа, в Москве выявлено 242 049 случая заражения COVID-19 и 4 473 человек умерло с начала распространения инфекции в городе. За последние сутки у 690 жителей столицы нашли коронавирус и от него умерло 13 пациентов.