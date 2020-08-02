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В Южной Корее после вспышки COVID-19 арестовали лидера секты

Ли Ман Хи (на экране)
Ли Ман Хи (на экране) (Фото: Heo Ran / Reuters)

Власти Южной Кореи арестовали лидера религиозной секты Синчонджи Ли Ман Хи. Его обвиняют в препятствовании борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает агентство Yonhap.

Ордер на арест Ли Ман Хи выдал суд города Сувон, расположенного в 30 км к югу от Сеула. Лидера секты арестовали в субботу, 1 августа. Считается, что коронавирусом заразились около 4 тыс. последователей Синчонджи, всего с сектой связывают более 5 тыс. заражений — это более трети всех случаев в стране.

Власти считают, что 89-летний Ли Ман Хи предоставлял в органы здравоохранения фальшивые документы о количестве зараженных среди участников секты, а также скрывал информацию о членах секты, необходимую для отслеживания контактов зараженных. Кроме того, религиозного лидера обвиняют в присвоении и растрате 5,6 млрд вон (более 300 млн руб.) из церковных фондов, а также незаконной религиозной деятельности начиная с 2015 года.

В суде Сувона отметили, что обстоятельства указывают, что Ли Ман Хи систематически пытался уничтожить доказательства своих преступлений, и не исключили, что он может пытаться делать это и в будущем.

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Фото: Yonhap

Обвинения о препятствовании борьбе с коронавирусной инфекцией были предъявлены еще нескольким членам секты 28 июля. Троих из них арестовали.

В церкви Синчонджи после ареста своего лидера заявили, что арест не означает обвинительного приговора. В секте отметили, что никогда не препятствовали работе органов здравоохранения.

Вспышка COVID-19 среди последователей церкви Синчонджи пришлась на февраль 2020 года. По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), ко 2 августу число заболевших в стране составило 14 366. За сутки было выявлено 30 новых случаев. Более 13,2 тыс. человек выздоровели, 301 пациент умер.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, секта, Южная Корея, арест
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