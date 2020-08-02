В Южной Корее после вспышки COVID-19 арестовали лидера секты

Ли Ман Хи (на экране) (Фото: Heo Ran / Reuters)

Власти Южной Кореи арестовали лидера религиозной секты Синчонджи Ли Ман Хи. Его обвиняют в препятствовании борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает агентство Yonhap.

Ордер на арест Ли Ман Хи выдал суд города Сувон, расположенного в 30 км к югу от Сеула. Лидера секты арестовали в субботу, 1 августа. Считается, что коронавирусом заразились около 4 тыс. последователей Синчонджи, всего с сектой связывают более 5 тыс. заражений — это более трети всех случаев в стране.

Власти считают, что 89-летний Ли Ман Хи предоставлял в органы здравоохранения фальшивые документы о количестве зараженных среди участников секты, а также скрывал информацию о членах секты, необходимую для отслеживания контактов зараженных. Кроме того, религиозного лидера обвиняют в присвоении и растрате 5,6 млрд вон (более 300 млн руб.) из церковных фондов, а также незаконной религиозной деятельности начиная с 2015 года.

В суде Сувона отметили, что обстоятельства указывают, что Ли Ман Хи систематически пытался уничтожить доказательства своих преступлений, и не исключили, что он может пытаться делать это и в будущем.