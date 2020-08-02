Врач назвала необходимые после излечения от COVID-19 витамины

Если люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, после излечения все еще чувствуют себя плохо, им следует принимать витамины групп D и B. Об этом заявила заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга врач-кардиолог Татьяна Рыбка, передает «Российская газета».

«При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать прием витамина D, витаминов группы B», — сообщила Рыбка. Она пояснила, что восстановлению после COVID-19 помогут прогулки на воздухе, соблюдение режимов труда и отдыха.

Для еще не переболевших пациентов кардиолог посоветовала не пытаться самостоятельно поставить себе диагноз, а сразу обращаться в больницу при первых признаках ОРВИ. После этого нужно строго следовать рекомендациям врачей.

«Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции», — отметила доктор, добавив, что при своевременном адекватном лечении, у коронавирусной инфекции крайне низкий риск долговременных последствий.