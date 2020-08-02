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Врач назвала необходимые после излечения от COVID-19 витамины

Если люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, после излечения все еще чувствуют себя плохо, им следует принимать витамины групп D и B. Об этом заявила заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга врач-кардиолог Татьяна Рыбка, передает «Российская газета».

«При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать прием витамина D, витаминов группы B», — сообщила Рыбка. Она пояснила, что восстановлению после COVID-19 помогут прогулки на воздухе, соблюдение режимов труда и отдыха.

Для еще не переболевших пациентов кардиолог посоветовала не пытаться самостоятельно поставить себе диагноз, а сразу обращаться в больницу при первых признаках ОРВИ. После этого нужно строго следовать рекомендациям врачей.

«Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции», — отметила доктор, добавив, что при своевременном адекватном лечении, у коронавирусной инфекции крайне низкий риск долговременных последствий.

Вирусологи оценили связь смертности от COVID-19 c нехваткой витамина D
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В мае ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии связывали недостаток витамина D с высокой смертностью от COVID-19. Они изучили статистику смертности у пациентов из 20 европейских стран и выявили закономерность: при снижении уровня витамина D ниже нормы в 30 нмоль/л смертность от болезни выше. В исследовании отмечалось, что низкие показатели этого витамина в организме встречаются у жителей юга Европы и Средиземноморья.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Российской академии наук (РАН) взаимосвязь нехватки витамина и высокой смертности от коронавирусной инфекции назвали недоказанной.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, витамины, эпидемия
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