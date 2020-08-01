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Пианист Юрий Розум опроверг сообщения о госпитализации

Юрий Розум
Юрий Розум (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Российский пианист, народный артист Юрий Розум сообщил РБК, что он не госпитализирован. Он добавил, что позавчера пришел в Боткинскую больницу, чтобы сдать анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.

О госпитализации артиста сообщил в субботу Telegram-канал Mash. В публикации было сказано, что он перенес сложную операцию по фиксации позвоночника.

«Эта операция была два года назад в Боткинской больнице, она была произведена филигранно. Не знаю, почему эта информация всплыла сейчас», — заявил Розум.

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Говоря о результатах тестирования на коронавирус, артист отметил, что он, таким образом, может ездить на фестивали. «Весь август в фестивалях, все в порядке», — сказал Розум.

Теги: новости, пианист, коронавирус
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