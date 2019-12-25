В Будапеште погибла российская пианистка

Российская пианистка Элина Валиева умерла в хостеле в Венгрии, отравившись угарным газом, сообщил РБК ее брат Ришат Валиев.

По словам Валиева, пианистка вместе со своим молодым человеком поехала в Будапешт на выходные. Она отравилась угарным газом, когда принимала ванну. «Откуда там появился угарный газ, я не представляю», — рассказал он. По его словам, это произошло 23 декабря.

Валиев рассказал, что сейчас есть определенные трудности с доставкой тела в Россию из-за предстоящих праздников и финансовых моментов. «Предварительно оговорено, что похороны пройдут на родине, в Уфе. Дату сообщить затрудняюсь», — добавил он.

В посольстве России в Венгрии РБК подтвердили смерть пианистки. «22 декабря скончалась российская гражданка Элина Валиева. Причина — утечка бытового газа, несчастный случай», — отметили в ведомстве. Сообщается, что как только будут завершены все необходимые консульские и следственные мероприятия, консульский отдел при взаимодействии с родственниками и местными властям организует транспортировку тела в Россию.

Ранее портал ufa1.ru писал, что о смерти пианистки сообщил ее педагог из Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов. Bash.news также сообщает, что Валиева была стипендиатом Министерства культуры, глав Башкирии Башкортостан и фонда «Одаренные дети».