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Пандемия коронавируса ,  
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В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

Фото: Eugene Hoshiko / AP
Фото: Eugene Hoshiko / AP

За минувшие сутки в Токио подтвердили 472 новых случая заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем по суточному приросту заболеваемости, сообщает японская телекомпания NHK.

Уже второй день подряд в Токио фиксируют более 400 новых случаев COVID-19, указывает NHK. Накануне, в пятницу, в городе заболевание подтвердили у 463 человек.

В Японии число погибших от коронавируса превысило 1 тыс. человек
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Фото: Issei Kato / Reuters

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в Токио превысило 13 тыс. Из-за роста заболеваемости власти попросили жителей города не выходить выхода на улицу без необходимости, а также не посещать рестораны и бары.

Всего в Японии за последние сутки прирост новых случаев составил 1123, передает Kyodo News. С начла эпидемии вирусом заразились более 37 тыс. человек, из них 1026 умерли.

Теги: Япония, коронавирус, пандемия
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