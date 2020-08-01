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Наталия Орейро объяснила подачу документов на российское гражданство

Наталия Орейро
Наталия Орейро (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро сообщила, что не собирается жить в России, однако хочет получить гражданство страны в качестве знака признательности за любовь россиян. Об этом она сказала в интервью «РИА Новости».

«Конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они [россияне] мне дают», — сказала Орейро.

По словам актрисы, получение российского гражданства было бы для нее «честью с символической точки зрения».

Певица Наталия Орейро попросила дать ей российское гражданство
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Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

15 июня Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. По словам актрисы, получить российский паспорт ей предложили в посольстве в Аргентине, поскольку она имеет «столько связей с Россией». После этого Орейро заполнила «кучу бумаг» и передала на рассмотрение.

В пресс-службе посольства России в Буэнос-Айресе РБК сообщили в тот же день, что обращение Орейро о получении российского гражданства находится на рассмотрении. «Сроки прогнозировать довольно сложно, в том числе с учетом непростой эпидемиологической ситуации», — сказали в дипмсиссии.

Теги: актриса, гражданство России
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