Посольство России оценило срок рассмотрения просьбы Орейро о гражданстве

Наталия Орейро (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Посольство России в Буэнос-Айресе рассмотрит обращение уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро по вопросу получения российского гражданства, сообщили РБК в пресс-службе посольства. Однако как скоро будет принято решение по этому вопросу, пока неизвестно.

«Она заполнила все необходимые бумаги, написала соответствующее заявление», — сообщили в пресс-службе посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что в настоящее время вопрос получения певицей российского гражданства находится на рассмотрении. «Сроки прогнозировать довольно сложно, в том числе с учетом непростой эпидемиологической ситуации», — сказал представитель посольства.

Ранее Наталия Орейро рассказала интервью ТАСС, что подала документы на получение российского гражданства. По ее словам, сделать это ей предложили в посольстве России в Аргентине из-за «связей с Россией». «Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — добавила она.