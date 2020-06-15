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Посольство России оценило срок рассмотрения просьбы Орейро о гражданстве

Наталия Орейро
Наталия Орейро (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Посольство России в Буэнос-Айресе рассмотрит обращение уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро по вопросу получения российского гражданства, сообщили РБК в пресс-службе посольства. Однако как скоро будет принято решение по этому вопросу, пока неизвестно.

«Она заполнила все необходимые бумаги, написала соответствующее заявление», — сообщили в пресс-службе посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что в настоящее время вопрос получения певицей российского гражданства находится на рассмотрении. «Сроки прогнозировать довольно сложно, в том числе с учетом непростой эпидемиологической ситуации», — сказал представитель посольства.

Певица Наталия Орейро попросила дать ей российское гражданство
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Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Ранее Наталия Орейро рассказала интервью ТАСС, что подала документы на получение российского гражданства. По ее словам, сделать это ей предложили в посольстве России в Аргентине из-за «связей с Россией». «Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — добавила она.

Теги: Посольство России, российское гражданство, новости
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