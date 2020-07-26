В штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом

Небольшой самолет Piper PA-32, на борту которого находились шесть человек, упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта). Об этом сообщают местный филиал телеканала Fox News и Associated Press.

В Федеральной авиационной администрации США отметили, что в результате происшествия пострадали несколько человек. Возможно, есть погибшие, добавили в ведомстве По данным местной полиции, в доме, на который упал самолет, находился один человек. Он также получил травмы.

При этом власти пока не дают информацию о точном числе пострадавших и их состоянии.

Из-за падения самолета оказались повреждены три жилых дома. В одном из них начался пожар.