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Общество ,  
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В штате Юта самолет с шестью людьми на борту упал на жилой дом

Небольшой самолет Piper PA-32, на борту которого находились шесть человек, упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта). Об этом сообщают местный филиал телеканала Fox News и Associated Press.

В Федеральной авиационной администрации США отметили, что в результате происшествия пострадали несколько человек. Возможно, есть погибшие, добавили в ведомстве По данным местной полиции, в доме, на который упал самолет, находился один человек. Он также получил травмы.

При этом власти пока не дают информацию о точном числе пострадавших и их состоянии.

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Из-за падения самолета оказались повреждены три жилых дома. В одном из них начался пожар.

Накануне в немецком городе Везель три человека погибли в результате падения небольшого самолета на жилой многоквартирный дом. Двое погибших находились на борту самолета, еще одна — в доме, на который он упал. Двухлетний ребенок погибшей женщины, также находившийся в квартире, получил травмы.

Теги: США, Юта, крушение самолета
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