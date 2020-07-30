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На заводе по производству СПГ в Техасе произошел взрыв

Взрыв произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском городе Монт Белвье (штат Техас). Об этом сообщает газета Houston Chronicle со ссылкой на заявление представителя администрации города Брайана Лигона.

По его словам, взорвалось хранилище природного газа, расположенное на предприятии компании Lone Star в Монт Белвье. Данный завод располагается к востоку от города Хьюстон (столица штата Техас). В результате взрыв привел к возникновению пожара. В настоящее время его продолжают тушить прибывшие на место происшествия пожарные. Информация о пострадавших не приводится.

На видеокадрах с места взрыва, размещенных в социальных сетях, видны столб пламени, а также пожарные машины, прибывшие для тушения возгорания.

В заявлении местной полиции на странице в Facebook сообщается, что речь идет о «промышленном инциденте», в связи с чем были перекрыты трассы, расположенные вблизи завода.

Согласно заявлению городских властей, опубликованном в Facebook, из-за тушения пожара по всему городу может снизиться давление в трубопроводе.

Теги: США, Техас, завод, СПГ, взрыв
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