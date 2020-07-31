Полиция Берлина сообщила детали о нападении на банк

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При нападении на отделение банка в Берлине пострадали 12 человек, они не получили серьезных травм. Об этом сообщили РБК в пресс-службе полиции Берлина.

По данным ведомства, на банк в торговом центре Берлина напали четыре человека. «Мы точно не знаем, было ли это ограбление либо просто нападение на людей. Вполне возможно, они хотели ограбить банк, но на данный момент мы точно не знаем, украли ли они какие-либо деньги», — добавил представитель полиции.

Сейчас правоохранительные органы пытаются вычислить злоумышленников.

Ранее берлинская полиция и официальный портал немецкой столицы сообщали, что в Берлине четыре человека напали на отделение банка на Херманплац

с целью ограбления. Нападавшие применили слезоточивый газ.