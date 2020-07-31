В Берлине неизвестные напали на отделение банка и распылили там газ

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

В Берлине четыре человека совершили нападение на отделение банка в торговом центре с целью ограбления, применив слезоточивый газ. Об этом сообщается на официальном столичном портале и в Twitter берлинской полиции.

«Четыре человека, по предварительным данным, ограбили отделение банка на Херманплац и распылили там газ. Несколько человек получили ранения», — говорится в сообщении полиции.

По данным городских властей, в результате нападения пострадали восемь человек. Им оказывается медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место нападения. Транспорт перестал делать остановку на Херманплац.

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