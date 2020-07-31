Представитель Гармаша сообщил о его графике после ухода из «Современника»

Сергей Гармаш (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Народный артист России Сергей Гармаш, который объявил о своем уходе из театра «Современник», может не искать новое место, так как его график уже расписан на четыре года вперед. Об этом заявил РБК представитель актера Олег Будрин.

«В смысле куда он пойдет? Он актер, скажем по-советски, всесоюзного масштаба. Он может никуда не пойти. Он снимается, у него график расписан на четыре года вперед, и то потому, что мы его сдерживаем», — сказал Будрин.

По его словам, сейчас график Гармаша стал еще более плотным из-за ограничений, вводившихся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Гармаш 31 июля объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе из театра. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на открытое письмо актера, которое тот направил в чат сотрудников.