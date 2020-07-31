Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 13:38
Главный педиатр назвала самые опасные для детей растения Подмосковья Общество, 16:05 Лоукостер Wizz Air возобновит рейсы между Лондоном и Петербургом Общество, 16:01 Джонсон извинился перед британцами из-за новых мер по коронавирусу Общество, 15:59 Как будет развиваться рынок профессиональной гигиены в России Pro, 15:59 В Мурманской области продлили режим повышенной готовности до конца лета Общество, 15:56 HBO снимет мини-сериал о вакцине против коронавируса Стиль, 15:45 Муж актрисы Екатерины Жемчужной ответил на сообщения о госпитализации Общество, 15:44 В Карелии в пансионате для пожилых зарегистрировали вспышку COVID-19 Общество, 15:42 В России отменили переносы футбольных матчей из-за коронавируса Спорт, 15:33 Путин подписал закон о многодневном голосовании Политика, 15:28 СМИ узнали об интересе «Спартака» к футболисту «Страсбура» Спорт, 15:23 В Москве более 6 тыс. магазинов оштрафовали за нарушение масочного режима Общество, 15:15 Toyota назвала российские цены на Highlander нового поколения Авто, 15:06 Проекты реализованные по программе «Предпринимательство Подмосковья» Партнерский материал, 15:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Мурманской области продлили режим повышенной готовности до конца лета

Мурманск
Мурманск (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 сентября. Об этом глава региона заявил в ходе онлайн брифинга по эпидемиологической ситуации, запись опубликована на YouTube-канале правительства региона.

Чибис отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Мурманской области снижается. По его словам, освобождаются койки в лечебных учреждениях.

«Если эта тенденция сохранится, то с середины августа сможем позволить себе открыть общепит, торговые центры и детские сады», — сказал Чибис.

В Мурманской области отменили карантин для въезжающих
Политика
Мурманск

Режим повышенной готовности в Мурманской области ввели в марте. В конце мая в регионе разрешили работу магазинов, музеев и библиотек, однако сохраняется масочный режим. До 9 августа в регионе был продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 31 июля в Мурманской области выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом, из них 98 — в Мурманске. Общее число зафиксированных случаев заражения составляет 10 232.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Мурманская область, Андрей Чибис, коронавирус
Материалы по теме
Губернатор опроверг данные о планах закрыть въезд в Мурманск из-за COVID
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Общество
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter