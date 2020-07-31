В Мурманской области продлили режим повышенной готовности до конца лета

Мурманск (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 сентября. Об этом глава региона заявил в ходе онлайн брифинга по эпидемиологической ситуации, запись опубликована на YouTube-канале правительства региона.

Чибис отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Мурманской области снижается. По его словам, освобождаются койки в лечебных учреждениях.

«Если эта тенденция сохранится, то с середины августа сможем позволить себе открыть общепит, торговые центры и детские сады», — сказал Чибис.

Режим повышенной готовности в Мурманской области ввели в марте. В конце мая в регионе разрешили работу магазинов, музеев и библиотек, однако сохраняется масочный режим. До 9 августа в регионе был продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.