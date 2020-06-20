В Мурманской области отменили карантин для въезжающих

Мурманск (Фото: Сергей Семенов / ТАСС)

В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на странице «ВКонтакте».

«Больше не надо сидеть на самоизоляции 14 дней и сдавать тест на коронавирус по приезде в регион», — написал Чибис. При этом исключение составят организованные группы вахтовиков и смены экипажей, уточнил он.

Кроме того, с понедельника в регионе откроются небольшие магазины непродовольственных товаров. Работу с половинной загрузкой начнут спортзалы и фитнес-центры.

В Мурманской области решили не отменять парад Победы, который назначен на 24 июня. «Если вы решите на него пойти, защитите себя и своих близких: наденьте маску и возьмите с собой санитайзер», — посоветовал Чибис. При этом, по его словам, лучше посмотреть парад из дома.