Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщила пресс-служба Кремля.
«Мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе», — добавил глава государства.
Он также отметил, что этот праздник — символ верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия.
В 2020 году праздник Курбан-байрам приходится на 31 июля. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и знаменует завершение паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение начинается с проповедей и праздничного намаза, а кульминацией становится принесение в жертву животных.