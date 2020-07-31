Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах России ввели особые правила проведения Курбан-байрам. В Татарстане коллективные намазы пройдут на открытом воздухе. Все верующие должны будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Также глава республики просил пожилых людей остаться дома и отказаться от посещения массовых мероприятий во время праздника.

В Башкирии во всех мечетях также будут соблюдаться требования социального дистанцирования с учетом не менее 4 кв.м на одного верующего и одновременным пребыванием граждан, включая священнослужителей и работников, не более 100 человек. Остальные мусульмане смогут провести праздничные молитвы во внутренних дворах мечетей.