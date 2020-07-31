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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Празднование Курбан-байрама в Московской Соборной мечети
Празднование Курбан-байрама в Московской Соборной мечети (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе», — добавил глава государства.

Он также отметил, что этот праздник — символ верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия.

В 2020 году праздник Курбан-байрам приходится на 31 июля. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и знаменует завершение паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение начинается с проповедей и праздничного намаза, а кульминацией становится принесение в жертву животных.

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Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах России ввели особые правила проведения Курбан-байрам. В Татарстане коллективные намазы пройдут на открытом воздухе. Все верующие должны будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Также глава республики просил пожилых людей остаться дома и отказаться от посещения массовых мероприятий во время праздника.

В Башкирии во всех мечетях также будут соблюдаться требования социального дистанцирования с учетом не менее 4 кв.м на одного верующего и одновременным пребыванием граждан, включая священнослужителей и работников, не более 100 человек. Остальные мусульмане смогут провести праздничные молитвы во внутренних дворах мечетей.

Теги: Курбан-Байрам, мусульмане, религия, Владимир Путин
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