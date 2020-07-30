Зеленский предложил сделать госпраздниками Хануку и Курбан-Байрам

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины рассмотреть вопрос о придании статуса государственных праздников Хануке, Рош-ха-Шану, Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму и Пасхе христиан западного обряда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Эта инициатива поможет обеспечить конституционные права и свободы граждан, будет способствовать реализации равных прав и возможностей всех верующих, считает президент.

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