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С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Источник РБК, близкий к «Роснефти», подтвердил сокращение зарплат.

Зарплаты сократят у тех сотрудников, которые работают удаленно, уточнил один из собеседников газеты. Мера не затронет работников производственных подразделений компании.

РБК направил запрос в «Роснефть».

Сейчас на удаленный режим переведены 84% сотрудников центрального аппарата, а на рабочих местах остаются только те, кто «задействован в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов», ранее сообщили РБК в «Роснефти».