Появилось видео с места смертельной аварии в Крыму

В Сети появилось видео с места столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму, в результате которого погибли девять человек.

На кадрах видно, как на трассе образовался затор из машин из-за смертельного ДТП. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и пожарная машина. Также на видео показаны участники ДТП — желтый микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик с двумя прицепами.

Видео: AUTO LIFE/YT

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Авария произошла в 05:15 утра в Белогорском районе Крыма. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По данным регионального СК, он перевозил туристов, которые ехали на отдых. По предварительной версии, водитель уснул за рулем, после чего автобус врезался в грузовик.

Ранее сообщалось о восьми погибших, однако позднее в больнице скончался еще один пострадавший в ДТП. Ранения разной степени тяжести получили еще десять человек.