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В Томской области ограничения из-за коронавируса продлили до осени

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Томской области ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, продлеваются до 31 августа. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин, передает пресс-служба администрации региона.

По его словам, в области сохранится масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах, самоизоляция для людей старше 65 лет. «Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни — это наше ответственное поведение», — отметил Жвачкин.

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
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Сергей Жвачкин

Он добавил, что в регионе максимально открылись предприятия сферы услуг, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии. В частности, возобновили работу летние веранды и спортивные учреждения, однако массовые мероприятия останутся запрещены до осени. При этом губернатор допустил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации могут начать работать санатории и учреждения отдыха.

Режим самоизоляции в регионе ввели 31 марта. В середине мая жителям региона разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, в июле открылись веранды, музеи, автошколы, спортивные клубы и бассейны.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Томской области зафиксирован 4091 случай заражения коронавирусом. Умерли 34 человека, почти 2,6 тыс. — выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Томская область, ограничения, коронавирус
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