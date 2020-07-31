В Томской области ограничения из-за коронавируса продлили до осени

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В Томской области ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, продлеваются до 31 августа. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин, передает пресс-служба администрации региона.

По его словам, в области сохранится масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах, самоизоляция для людей старше 65 лет. «Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни — это наше ответственное поведение», — отметил Жвачкин.

Он добавил, что в регионе максимально открылись предприятия сферы услуг, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии. В частности, возобновили работу летние веранды и спортивные учреждения, однако массовые мероприятия останутся запрещены до осени. При этом губернатор допустил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации могут начать работать санатории и учреждения отдыха.

Режим самоизоляции в регионе ввели 31 марта. В середине мая жителям региона разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, в июле открылись веранды, музеи, автошколы, спортивные клубы и бассейны.