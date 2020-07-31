Китай официально запустил конкурента ГЛОНАСС и GPS

В Пекине 31 июля прошла торжественная церемония запуска глобальной навигационной системы Beidou-3, передает Центральное телевидение Китая.

В мероприятиях, прошедших в Доме народных собраний, принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

По информации Global Times, неделю назад с космодрома Сичан был запущен последний, 55-й, спутник навигационной системы. 29 июля он завершил испытания, вышел на стационарную орбиту и присоединился к сети.

Beidou-3 — навигационная китайская сеть третьего поколения, которая позиционируется как конкурент российской ГЛОНАСС и американской GPS. Предполагается, что она начнет работать по всему миру уже до конца 2020 года.

Материал дополняется.