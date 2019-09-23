Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Тест-драйв: Genesis G90 меняет правила езды в представительском классе РБК и Genesis, 08:30 Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Политика, 08:27 Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание Общество, 08:04 В соцсетях появились фото разбившихся на учениях боевых машин Политика, 07:59 Погнали: готовы ли россияне к прорывным автомобильным инновациям Pro, 07:57 Китай успешно вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3 Технологии и медиа, 07:48 Навальный сообщил об обыске у координатора его штаба в Омске Общество, 07:25 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 07:15 ВЭБ раскрыл детали стратегии в США на фоне санкций Экономика, 07:01 В Якутии на реке Лена столкнулись два парома Общество, 06:43 Военные США, Украины и Румынии проведут наблюдательный полет над Россией Общество, 06:13 С чего нельзя начинать составление бизнес-плана. Тест РБК и HUAWEI, 06:03 В Минфине разъяснили план по сокращению госслужащих Экономика, 05:48 Сериал «Чернобыль» завоевал три премии «Эмми» Общество, 05:35
Технологии и медиа ,  
0 
Китай успешно вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3

Запущенные Китаем спутники Beidou-47 (M19) и Beidou-48 (M20) успешно вышли на орбиту. Об этом сообщается на официальном сайте системы.

Оба спутника относятся к навигационной системе Beidou-3 (BDS-3). На орбите своевременно подключились к сети для предоставления услуг, говорится в заявлении.

Запуск спутников M19 и M20, как сообщает «Гонконг 01», проводился на космодроме Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн 3B» (CZ-3B) и ракеты верхней ступени «Юаньчжэн-1».

Создание глобальной навигационной системы Beidou, в составе которой будет 35 космических аппаратов, планируется завершить к 2020 году. На геостационарной орбите предполагается разместить пять ее спутников, на наклонной геосинхронной орбите — три. Еще 27 спутников будут находиться на средней околоземной орбите. Спутник первого поколения системы Beidou-1A был запущен в 2000 году. Через семь лет на орбиту успешно вышел космический аппарат второго поколения Beidou-2 — «Компас М1».

Теги: Китай, навигационные спутники
Материалы по теме
Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter