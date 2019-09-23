Китай успешно вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3

Запущенные Китаем спутники Beidou-47 (M19) и Beidou-48 (M20) успешно вышли на орбиту. Об этом сообщается на официальном сайте системы.

Оба спутника относятся к навигационной системе Beidou-3 (BDS-3). На орбите своевременно подключились к сети для предоставления услуг, говорится в заявлении.

Запуск спутников M19 и M20, как сообщает «Гонконг 01», проводился на космодроме Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн 3B» (CZ-3B) и ракеты верхней ступени «Юаньчжэн-1».

Создание глобальной навигационной системы Beidou, в составе которой будет 35 космических аппаратов, планируется завершить к 2020 году. На геостационарной орбите предполагается разместить пять ее спутников, на наклонной геосинхронной орбите — три. Еще 27 спутников будут находиться на средней околоземной орбите. Спутник первого поколения системы Beidou-1A был запущен в 2000 году. Через семь лет на орбиту успешно вышел космический аппарат второго поколения Beidou-2 — «Компас М1».