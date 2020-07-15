В Ленинградской области нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, пропавшего в лесу в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Установлено местонахождение восьмилетнего мальчика, поиски которого велись в лесу в районе поселка Цвелодубово», — говорится в сообщении.

Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Его передали врачам.

Об исчезновении ребенка в полицию в 19:00 мск сообщила бабушка мальчика. По ее словам, ребенок пропал во время сбора ягод в лесу. В поиске ребенка были задействованы полицейские, волонтеры и сотрудники экстренных служб.