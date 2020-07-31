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Общество ,  
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В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным официального сайта муниципалитета, и.о. главы района является Фуад Шихиев.

Источник близкий к правительству республики сообщил РБК, что чиновника задержали днем 30 июля после обысков у него в рабочем кабинете и дома.

По версии следствия, глава Дербенсткого района в мае 2018 года создал преступную группу вместе с другими чиновниками и осуществлял махинации с земельными участками.

«Схема заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок», — говорится в сообщении СК. После этого подозреваемые регистрировали права на земельный участок и продавали его.

Вице-мэр Томска ушел в отставку после обвинения во взяточничестве
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В зависимости от местоположения и площади стоимость незаконно отчужденных участков колебалась от 100 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Следователи считают, что таким образом было похищено более 500 участков, чья кадастровая стоимость составляет 38 млн руб., а рыночная — более 200 млн руб.

Следователи провели обыски по месту жительства чиновника и в помещении администрации Дербентского района. Против главы и должностных лиц района, сотрудников МФЦ и регионального управления Росреестра возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

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Ранее в июле в Томске задержали заместителя главы городской администрации Евгения Сурикова, которого обвинили во взяточничестве. По мнению следователей, в 2016–2018 годах он получил взятку от женщины за покровительство. Суд арестовал Сурикова на два месяца, после этого заммэра города уволился.

Теги: Дагестан, задержание, мошенничество
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