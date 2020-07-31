В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве

В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным официального сайта муниципалитета, и.о. главы района является Фуад Шихиев.

Источник близкий к правительству республики сообщил РБК, что чиновника задержали днем 30 июля после обысков у него в рабочем кабинете и дома.

По версии следствия, глава Дербенсткого района в мае 2018 года создал преступную группу вместе с другими чиновниками и осуществлял махинации с земельными участками.

«Схема заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок», — говорится в сообщении СК. После этого подозреваемые регистрировали права на земельный участок и продавали его.