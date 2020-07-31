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Бизнес ,  
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PayPal прекратил денежные переводы внутри России

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России. Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения. О своем решении прекратить переводы внутри страны в компании заявили 8 июля.

При этом российские пользователи системы могут продолжать отправлять средства за границу или получать деньги из-за рубежа.

Отмена внутрироссийских переводов связана с вступлением в июле в силу поправок к закону «О национальной платежной системе», которые были приняты годом ранее. В соответствии с документом, оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации больше не могут передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри России, за рубеж. Также запрещается предоставлять доступ к этим данным с территории другого государства.

PayPal прекратит обслуживать переводы внутри России
Бизнес
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Изменения в законодательстве также запрещают анонимное пополнение электронных кошельков — теперь для этого необходима идентификация личности. Ужесточение правил для электронных платежных систем власти объясняют борьбой с финансированием терроризма и наркоторговли.

PayPal является крупнейшей электронной платежной системой в мире, работающей в 202 странах с 200 млн пользователей (по состоянию на 2017 год). С 2002 года принадлежит компании eBay.

Теги: PayPal, переводы, Россия
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