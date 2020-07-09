PayPal прекратит обслуживать переводы внутри России

После того как в России ужесточились требования к иностранным платежным системам, PayPal решила покинуть рынок внутрироссийских переводов. Теперь перевести с помощью PayPal деньги можно только за рубеж

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Платежная система PayPal с 31 июля прекратит осуществления клиентских внутренних переводов и платежей по России. Об этом говорится в заявлении компании.

При этом пользователи системы в России по-прежнему смогут осуществлять перевод за рубеж или получать перевод из-за границы. Ограничения вступят в силу с 31 июля, когда начнет действовать новое пользовательское соглашение.

PayPal — одна из крупнейших электронных платежных систем в мире, основанная в 1998 году. Компания работает в 202 странах и территориях мира и обслуживает переводы в более 100 мировых валютах. Полный перечень услуг для российских пользователей был доступен с 2013 года.

С 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые устанавливают новые требования к внутрироссийским переводам электронных денег. Они были приняты Госдумой в июле прошлого года и подписаны президентом 3 июля 2019 года. Оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации, согласно поправкам, не вправе передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри России, за рубеж или же предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Также в России оказалось запрещено пополнение анонимных электронных кошельков PayPal, «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, VK Pay и других аналогичных систем наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Неидентифицированные клиенты, согласно поправкам в законодательство, теперь могут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета». Раньше такого требования в законе не содержалось, что позволяло физлицам пополнять кошельки наличными без предоставления документов.