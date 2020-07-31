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Звезда сериала «Во все тяжкие» излечился от коронавирусной инфекции

Американский актер и режиссер Брайан Крэнстон вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CDReUi1pcDm/

«Я достаточно строго следовал нормам санитарной безопасности и все же... Я заразился вирусом», — рассказал он в комментарии под опубликованным видео.

Крэнстон отметил, что на фоне гибели 150 тыс. американцев, он оказался «одним из счастливчиков» с легкими симптомами болезни. Из своих симптомов коронавирусной инфекции он отметил небольшие головные боли, стеснение в груди, потерю обоняния и вкуса.

Крэнстон записал видео, когда направлялся в Центр крови и тромбоцитов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, чтобы сдать свою плазму крови и помочь в выздоровлении другим заболевшим COVID-19.

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«Призываю вас продолжать носить эту чертову маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию», — добавил актер.

64-летний Брайан Крэнстон является лауреатом премий «Тони», «Эмми» и «Золотой глобус», а также имеет именную звезду на Голливудской «Аллее славы». Российскому зрителю он известен по главной роли химика Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие». Кроме того, он сыграл в фильмах «Годзилла» 2014 года, «Джон Картер», «Спасти рядового Райана» и других.

Теги: коронавирус, Брайан Крэнстон, актер, лечение
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