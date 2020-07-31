Звезда сериала «Во все тяжкие» излечился от коронавирусной инфекции

Американский актер и режиссер Брайан Крэнстон вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CDReUi1pcDm/

«Я достаточно строго следовал нормам санитарной безопасности и все же... Я заразился вирусом», — рассказал он в комментарии под опубликованным видео.

Крэнстон отметил, что на фоне гибели 150 тыс. американцев, он оказался «одним из счастливчиков» с легкими симптомами болезни. Из своих симптомов коронавирусной инфекции он отметил небольшие головные боли, стеснение в груди, потерю обоняния и вкуса.

Крэнстон записал видео, когда направлялся в Центр крови и тромбоцитов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, чтобы сдать свою плазму крови и помочь в выздоровлении другим заболевшим COVID-19.