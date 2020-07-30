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Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Вскоре фигуру нашли без головы. Об этом сообщает местный портал Fakty — Legnica.

По информации городской полиции, памятник украли в ночь на четверг, 30 июля. Памятник с 2019 года был частью экспозиции Музея меди на кладбище Советской армии. 600-килограммовую фигуру вывезли через взломанные ворота кладбища.

Позже сотрудник музея сообщил в полицию, что памятник был найден брошенным в поле неподалеку от кладбища. Вандалы повредили его, отколов голову. Сейчас правоохранительные органы разыскивают злоумышленников и голову статуи Рокоссовскому.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства России в Польше.

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Фото: Pozdniakov Vadym / Facebook

Экспонаты Музея меди, расположенного под открытым небом, не в первый раз подвергаются актам вандализма. Ранее неизвестные сбивали мемориальную доску и отламывали части памятника Рокоссовскому.

Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве, бывшей тогда частью Российской империи. Считается одним из наиболее значимых военачальников Второй мировой войны. Участвовал в освобождении Польши от фашистов в 1945 году. Командовал Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Рокоссовский единственный в истории СССР был одновременно маршал Советского Союза и Польши (это звание он получил в 1949 году).

Теги: Польша, памятник, вандализм
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