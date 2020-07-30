Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Вскоре фигуру нашли без головы. Об этом сообщает местный портал Fakty — Legnica.

По информации городской полиции, памятник украли в ночь на четверг, 30 июля. Памятник с 2019 года был частью экспозиции Музея меди на кладбище Советской армии. 600-килограммовую фигуру вывезли через взломанные ворота кладбища.

Позже сотрудник музея сообщил в полицию, что памятник был найден брошенным в поле неподалеку от кладбища. Вандалы повредили его, отколов голову. Сейчас правоохранительные органы разыскивают злоумышленников и голову статуи Рокоссовскому.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства России в Польше.

Экспонаты Музея меди, расположенного под открытым небом, не в первый раз подвергаются актам вандализма. Ранее неизвестные сбивали мемориальную доску и отламывали части памятника Рокоссовскому.