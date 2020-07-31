Правительство выделит деньги на защиту Хабаровска и Кубани от паводков

Правительство профинансирует строительство инженерных сооружений в паводкоопасных Хабаровском и Краснодарском краях. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, ее слова передал РБК ее представитель.

Оба региона входят в список 16 субъектов России, где существует угроза наводнений и паводков, пояснила Абрамченко. Денежные средства будут выделены регионам из бюджета в 2021–2022 годах «в целях софинансирования государственных программ в области использования и охраны водных объектов». Общий объем предполагаемого финансирования в ближайшие два года составит 3,38 млрд руб., уточнила вице-премьер.

Деньги планируют потратить на субсидирование строительства дамб и укрепление набережных в этих регионах, что должно защитить людей и объекты экономики от подтоплений.

Так, строительство в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края единого комплекса гидротехнических сооружений позволит уберечь от затопления поселки имени Менделеева, Победа, микрорайонов Парковый и Парус, где на общей площади 13,87 млн кв. м расположено 1676 жилых домов, в которых проживают 10 937 человек. Ущерб от возможных паводков оценивается более чем в 12,6 млрд руб., бюджетные деньги должны помочь его предотвратить.