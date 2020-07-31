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Правительство выделит деньги на защиту Хабаровска и Кубани от паводков

Правительство профинансирует строительство инженерных сооружений в паводкоопасных Хабаровском и Краснодарском краях. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, ее слова передал РБК ее представитель.

Оба региона входят в список 16 субъектов России, где существует угроза наводнений и паводков, пояснила Абрамченко. Денежные средства будут выделены регионам из бюджета в 2021–2022 годах «в целях софинансирования государственных программ в области использования и охраны водных объектов». Общий объем предполагаемого финансирования в ближайшие два года составит 3,38 млрд руб., уточнила вице-премьер.

Деньги планируют потратить на субсидирование строительства дамб и укрепление набережных в этих регионах, что должно защитить людей и объекты экономики от подтоплений.

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Фото: МЧС России

Так, строительство в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края единого комплекса гидротехнических сооружений позволит уберечь от затопления поселки имени Менделеева, Победа, микрорайонов Парковый и Парус, где на общей площади 13,87 млн кв. м расположено 1676 жилых домов, в которых проживают 10 937 человек. Ущерб от возможных паводков оценивается более чем в 12,6 млрд руб., бюджетные деньги должны помочь его предотвратить.

В Крымском районе Краснодарского края площадью 17,517 млн кв. м инженерные сооружения обезопасят 6135 жилых домов и 40 894 человека от разлива рек Адагум, Неберджай, Баканка. Потенциальный ущерб от подтоплений в этих районах оценивается в 51,68 млрд руб.

«В Краснодарском крае регулирование рек Адагум, Неберджай, Баканка позволит предотвратить возможность наводнений, подобных тем, что в 2012 году случилось в Крымске», — отметила вице-премьер.

В июле 2012 года из-за паводка на Кубани были затоплены 7,2 тыс. домов в Крымске, Геленджике и Новороссийске, погибли более 150 человек.

Теги: Виктория Абрамченко, паводки
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