Николай Дубинин (Фото: corsum.ru)

Папа римский Франциск назначил епископа-помощника из России для Архиепархии Божией Матери в Москве. Им стал священник-францисканец Николай Дубинин. Об этом сообщается на сайте Конференции католических епископов России.

Канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский уточнил ТАСС, что россиянин впервые стал епископом католической церкви. «В новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского», — сказал Ковалевский.

Священник Николай Дубинин состоит в Ордене францисканцев — братьев меньших конвентуальных. Сейчас он служит гвардианом монастыря святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге, является координатором пастырских центров Архиепархии Матери Божией в Москве, говорится в сообщении Конференции католических епископов.

Николай Дубинин родился 27 мая 1973 года в городе Новошахтинске Ростовской области. В 1993 году он поступил в католическую высшую духовную семинарию «Мария — Царица Апостолов» в Москве. В 1994 году Дубинин вступил в Орден францисканцев. В 2000 году он окончил Высшую духовную семинарию францисканцев в польском городе Лодзь. В том же году Николай Дубинин был рукоположен в священники архиепископом Тадеушем Кондрусевичем в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.