Ученые США и России подписали соглашение о совместном изучении COVID-19

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Российская академия наук и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с COVID-19, сообщает ТАСС. Церемония подписания прошла по видеосвязи.

Со стороны Российской академии наук соглашение подписал президент РАН Александр Сергеев, с американской — глава Национальной академии наук США Марша Макнат.

По словам Сергеева, эксперты обеих стран прогнозируют глобальную экономическую рецессию. «Мы выделили ряд направлений в совместных исследованиях, на которых акцентируем внимание. Это такие темы, как сохранение жизни и здоровья населения, а также восстановление и экономическое развитие», — сказал президент РАН.

Накануне пресс-служба РАН объявила, что в рамках соглашения «планируется взаимодействие между академиями во всех областях, касающихся коронавируса». Эксперты займутся как непосредственно исследованиями COVID-19, так и изучением социально-экономических и психологических последствий коронавируса.