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Пандемия коронавируса ,  
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Премьер-министр Польши заявил о плане разработать новые меры против COVID

Фото: Czarek Sokolowski / AP
Фото: Czarek Sokolowski / AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал выработать новые меры для борьбы с распространением COVID-19, которые не приведут к новому локдауну. Об этом сообщает местное издание Puls Biznesu, ссылаясь на состоявшийся брифинг премьер-министра.

Моравецкий пояснил, что правительство намерено разработать меры, которые не будут вредить экономической активности в стране. «Мы стараемся разработать решения, которые будут защищать и носить ограничительный характер, но не будут ограничивать экономическую деятельность так, как это было в апреле или мае», — заявил премьер, комментируя рост числа заразившихся в республике.

«Чтобы не дошло до локдауна, до закрытия экономики, мы разрабатываем новые методы с экономической, эпидемиологической и медицинской точек зрения», — пояснил он.

По его словам, среди ограничений, которые могут вновь ввести в стране из-за коронавируса, — 12-дневный карантин для тех, кто приехал в страну. По его словам, правительство может ввести эту меру для тех, кто приезжает из стран Южной Европы и, в частности, из Испании. Он также призвал граждан страны строго соблюдать требования по числу ограничения участников публичных мероприятий.

«Поляки перестали соблюдать меры безопасности в связи с пандемией коронавируса», — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции, отдельно упомянув свадьбы в качестве источника распространения инфекции.

Решение о новых мерах Польша примет во второй половине августа, добавляет Reuters со ссылкой на слова Моравецкого.

В Польше за месяц утроилось количество новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки в Польше выявлено 615 случаев заражения, а общее число заболевших с начала эпидемии составляет 45 031.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: Польша, коронавирус
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