Премьер-министр Польши заявил о плане разработать новые меры против COVID

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал выработать новые меры для борьбы с распространением COVID-19, которые не приведут к новому локдауну. Об этом сообщает местное издание Puls Biznesu, ссылаясь на состоявшийся брифинг премьер-министра.

Моравецкий пояснил, что правительство намерено разработать меры, которые не будут вредить экономической активности в стране. «Мы стараемся разработать решения, которые будут защищать и носить ограничительный характер, но не будут ограничивать экономическую деятельность так, как это было в апреле или мае», — заявил премьер, комментируя рост числа заразившихся в республике.

«Чтобы не дошло до локдауна, до закрытия экономики, мы разрабатываем новые методы с экономической, эпидемиологической и медицинской точек зрения», — пояснил он.

По его словам, среди ограничений, которые могут вновь ввести в стране из-за коронавируса, — 12-дневный карантин для тех, кто приехал в страну. По его словам, правительство может ввести эту меру для тех, кто приезжает из стран Южной Европы и, в частности, из Испании. Он также призвал граждан страны строго соблюдать требования по числу ограничения участников публичных мероприятий.