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ФСИН составила список самых читаемых заключенными книг

Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России составила список самых читаемых книг среди осужденных, на первом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Второе и третье место по популярности в библиотеках заняли «Преступление и наказание» и «Граф Монте-Кристо» соответственно.

«В десятку также вошли роман Толстого «Война и мир», «Три мушкетера» Александра Дюма, «Братья Карамазовы» Достоевского, роман «Отверженные» Виктора Гюго, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и еще два произведения Льва Толстого — «Анна Каренина» и «Воскресение», — добавили в ведомстве.

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Фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Global Look Press

Всего, по сообщению ФСИН, в исправительных учреждениях функционирует 1137 библиотек, а книжный библиотечный фонд составляет более 5 млн печатных изданий, среди которых также есть книги и журналы со шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых осужденных. Свыше 38 тыс. осужденных состоят в 1356 литературных кружках.

Теги: ФСИН, литература, «Мастер и Маргарита», книги
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