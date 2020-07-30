Владельцев портала «Росдержава» задержали в Подмосковье

Владельцев интернет-портала «Росдержава» и авторов YouTube-канала «Я.Н» Яна Кателевского и Александра Дорогова задержали сотрудники полиции, сообщила РБК главный редактор издания Татьяна Пылыпива.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

По словам Пылыпивой, Кателевского подозревают в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 167 УК России), а Дорогова — в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК России).

«ОВД-Инфо» сообщает, что Кателевского хотят отправить под арест, а Дорогова уже арестовали по решению Тверского суда Москвы. По данным портала, решение заочно было вынесено 28 июля, так как следствие считало, что он скрылся за границей. Однако его адвокат Владислав Луньков заявил, что его клиент не покидал пределы России.