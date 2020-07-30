Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans РБК Pro «Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников РБК Pro Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок РБК Pro Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Промсвязьбанк задумался о покупке санируемого банка «Роскосмоса» Финансы, 12:53 Минск и Киев усилят пограничный режим после задержания россиян Политика, 12:53 Владельцев портала «Росдержава» задержали в Подмосковье Общество, 12:49 Смерть рэпера из Versus Battle в Петербурге сочли убийством Общество, 12:44 Киев решил требовать выдачи задержанных под Минском «боевиков» Политика, 12:42 Как полный привод появился на легковых автомобилях РБК и Audi, 12:40 Нейросети помогают врачам: главное в медицине и фармацевтике Pro, 12:36 Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым Спорт, 12:33 МИД Украины прокомментировал задержание россиян под Минском Политика, 12:32 «Зеленый» бизнес в 20 лет: истории молодых предпринимателей. Часть 2 Зеленая экономика, 12:30  FT сообщила о жалобе Telegram в Еврокомиссию на Apple Общество, 12:22 Китайский GAC сертифицировал новый кроссовер для России Авто, 12:18 Названы районы Москвы с самой благоприятной экологической обстановкой Недвижимость, 12:16 Сбербанк заявил о проверке отделений в Москве из-за звонков о минировании Финансы, 12:11
Общество ,  
0 

Владельцев портала «Росдержава» задержали в Подмосковье

Владельцев интернет-портала «Росдержава» и авторов YouTube-канала «Я.Н» Яна Кателевского и Александра Дорогова задержали сотрудники полиции, сообщила РБК главный редактор издания Татьяна Пылыпива.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

По словам Пылыпивой, Кателевского подозревают в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 167 УК России), а Дорогова — в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК России).

МВД пригрозило участникам массовой драки запретом на въезд в Россию
Общество
Фото: marynonelove / VK

«ОВД-Инфо» сообщает, что Кателевского хотят отправить под арест, а Дорогова уже арестовали по решению Тверского суда Москвы. По данным портала, решение заочно было вынесено 28 июля, так как следствие считало, что он скрылся за границей. Однако его адвокат Владислав Луньков заявил, что его клиент не покидал пределы России.

2 июня Telegram-канал Baza сообщил, что блогеров обвинили в вымогательстве 1,5 млн рублей и у сотрудника ДПС за то, что тот в 2012 году лишил прав Александра Долгова. Тогда Кателевский в рассказал, что никаких официальных подтверждений возбуждения дела у него нет.
 

Теги: ДПС, задержание, ГУ МВД по Московской области, вымогательство, новости
Материалы по теме
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении супруги мужчину
Общество
Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter