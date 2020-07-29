В Великобритании назначили нового руководителя MI6

Ричард Мур (Фото: Stephane Mahe / Pool)

Британский дипломат Ричард Мур станет новым руководителем Службы внешней разведки Великобритании. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Министр иностранных дел [Доминик Рааб] с согласия премьер-министра [Бориса Джонсона] одобрил назначение Ричарда Мура новым главой секретной разведывательной службы (MI6)», — говорится в сообщении.

Мур сменит в этой должности Алекса Янгера, который покинет службу осенью. «Я в восторге от этого назначения. Ричард [Мур] — очень опытный офицер разведки, и мы с нетерпением ждем его возвращения на службу», — заявил Янгер.

Ричард Мур с 2018 года занимает пост директора по политическим вопросам в Министерстве иностранных дел Великобритании. Ранее он был директором одного из подразделений MI6. Также он занимал должность заместителя советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности. В 2014–2017 годах Мур был послом Лондона в Турции.