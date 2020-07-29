Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой

В конце мая журналисты заметили предмет, похожий на медицинский катетер, на руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время его совещания с региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Кадры встречи появились в Telegram-канале Кадырова и сюжете ЧГТРК «Грозный», последний позже удалили. «Новая газета» писала, что на видеозаписи, опубликованной «Грозным», чеченский лидер большую часть времени держал руку с предполагаемым катетером под столом.

Сам Кадыров заявил, что он абсолютно здоров. При этом глава Чечни отмечал, что он человек и имеет право заболеть или поставить капельницу, чтобы «поднять иммунитет».