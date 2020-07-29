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Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой. Видео встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», освещающий деятельность президента.

На записи видно, что правое запястье президента перемотано белой повязкой.

Video

Накануне президент, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД, заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. По словам Лукашенко, врачи сообщили ему о перенесенном заболевании 27 июля, президент уточнил, что перенес заболевание бессимптомно, «на ногах».

Лукашенко переболел коронавирусом
Общество
Александр Лукашенко

В конце мая журналисты заметили предмет, похожий на медицинский катетер, на руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время его совещания с региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Кадры встречи появились в Telegram-канале Кадырова и сюжете ЧГТРК «Грозный», последний позже удалили. «Новая газета» писала, что на видеозаписи, опубликованной «Грозным», чеченский лидер большую часть времени держал руку с предполагаемым катетером под столом.

Сам Кадыров заявил, что он абсолютно здоров. При этом глава Чечни отмечал, что он человек и имеет право заболеть или поставить капельницу, чтобы «поднять иммунитет».

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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