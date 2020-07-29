Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой. Видео встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», освещающий деятельность президента.
На записи видно, что правое запястье президента перемотано белой повязкой.
Накануне президент, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД, заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. По словам Лукашенко, врачи сообщили ему о перенесенном заболевании 27 июля, президент уточнил, что перенес заболевание бессимптомно, «на ногах».