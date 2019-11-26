Аналитики назвали города России с самой дешевой и дорогой шаурмой

Средняя цена шаурмы в России в 2019 году составила 143 руб., за год она выросла на 1 руб., говорится в поступившем в РБК сообщении ИТ-компании «Эвотор».

Самые высокие цены на шаурму были зафиксированы на Сахалине (236 руб.), в Санкт-Петербурге (189 руб.), Новгородской (187 руб.) и Ленинградской областях (182 руб.). В Москве шаурма в среднем стоила 145 руб., а дешевле всего она обходится в Чувашии и Курганской области (100 руб.), а также в Курской области (101 руб.).

«Вопреки расхожему мнению, что это блюдо называют шавермой только в Петербурге, наименование «шаверма» используют 15% заведений в 33 регионах России», — отметили в «Эвоторе».

Чаще всего шавермой это блюдо называют в торговых точках в Новгородской и Ленинградской областях (более 90%), Ярославской области (79%), Санкт-Петербурге (78%), Калининградской и Псковской областях (по 75%), Карелии (67%). Наравне названия «шаурма» и «шаверма» используют на Камчатке, а также в Костромской и Вологодской областях.