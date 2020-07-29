В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян
В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Нет, мы не располагаем никакой информацией. Ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел вирусом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли в курсе в Москве.
При этом он отметил, что все россияне, общавшиеся с белорусским лидером, «живы и здоровы». «Все нормально», — заверил представитель Кремля.
Песков добавил, что глава государства Владимир Путин «по мере необходимости» сдает анализы на COVID-19.