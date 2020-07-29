В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

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Накануне Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД сообщил, что переболел коронавирусом. По его словам, он «умудрился» перенести вирус «на ногах». COVID-19 протекал у него без видимых симптомов, рассказал белорусский президент. О том, что он переболел коронавирусом, врачи сообщили ему 27 июля, добавил глава государства. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — сказал Лукашенко.

После этого Песков сообщил, что у российского президента «все нормально», и попросил «не волноваться». «Рабочий график продолжается», — добавил он.