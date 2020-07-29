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В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, мы не располагаем никакой информацией. Ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел вирусом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли в курсе в Москве.

Лукашенко переболел коронавирусом
Общество
Александр Лукашенко

При этом он отметил, что все россияне, общавшиеся с белорусским лидером, «живы и здоровы». «Все нормально», — заверил представитель Кремля.

Песков добавил, что глава государства Владимир Путин «по мере необходимости» сдает анализы на COVID-19.

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Накануне Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД сообщил, что переболел коронавирусом. По его словам, он «умудрился» перенести вирус «на ногах». COVID-19 протекал у него без видимых симптомов, рассказал белорусский президент. О том, что он переболел коронавирусом, врачи сообщили ему 27 июля, добавил глава государства. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — сказал Лукашенко.

После этого Песков сообщил, что у российского президента «все нормально», и попросил «не волноваться». «Рабочий график продолжается», — добавил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, коронавирус
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