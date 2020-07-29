В Пентагоне российские подлодки назвали «серьезной проблемой»

Российские подводные лодки могут потенциально нанести ракетный удар по США, а американской стороне становится сложнее их отслеживать. Об этом заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк, выступая в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры на пост командующего Северным командованием Вооруженных сил США.

«Россия развивает стратегические силы, такие как подводные лодки, которые теперь достаточно сложно отслеживать и которые потенциально могут нанести удар крылатыми ракетами по территории США», — сказал он. Ван Херк добавил, что создание Россией крылатых ракет представляет «серьезную угрозу».

По его словам, Китай идет по такому же пути развития и наращивает свои силы.

Как ранее передавала газета The Wall Street Journal, военно-морское командование США и их союзников считает, что Россия сейчас развертывает большее количество подводных лодок, которые могут угрожать военным кораблям НАТО и критической американской инфраструктуре, поскольку патрулируют восточное побережье США.



По словам американского вице-адмирал Эндрю Льюиса, корабли США, покидающие восточное побережье, теперь вступают в «спорное пространство» и больше не могут рассчитывать на беспрепятственное пересечение Атлантики.

